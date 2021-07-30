مراسل المنار: فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني تواصل جهودها لاخماد الحريق في جرود الهرمل بشكل نهائي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 17:00

مراسل المنار: فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني تواصل جهودها لاخماد الحريق في جرود الهرمل بشكل نهائي

منذ 1 ساعة 30 July، 2021
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