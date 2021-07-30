تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال على مدخل بيت أمر شمالي #الخليل قبيل تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 12:58

تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال على مدخل بيت أمر شمالي #الخليل قبيل تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض (قناة الأقصى)

منذ 45 mins 30 July، 2021
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