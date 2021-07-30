تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال على مدخل بيت أمر شمالي #الخليل قبيل تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 12:58
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إعلام العدو: استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان
مراسل المنار: فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني تسيطر بشكل شبه كامل على الحريق الممتد من القبيات إلى جرود الهرمل
قائد الجيش في أمر اليوم بمناسبة عيد الجيش: لبنان أمانة في أعناقنا ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى
العماد جوزاف عون للعسكريين: تحديات إضافية ستعترضنا فكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها ولا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا
العماد عون: عيننا ساهرة لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي رفع مؤخراً وتيرة تهديداته والإرهاب الذي يتحين الفرص للظهور مجدداً
وزيرا خارجية فرنسا ومصر يؤكّدان في اتصال هاتفي أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية لوضع حد للانسداد السياسي
مركز الضمان الاجتماعي في مدينة صور يعلن عن التوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت للمولدات
الرئيس التونسي قيس سعيّد يكلّف رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية
سعيّد يؤكّد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنّ قراراته الاستثنائية تهدف "لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي"
الحكومة الأفغانية: القوات الحكومية تصد هجوماً لحركة طالبان في محيط مدينة هرات غرب البلاد
منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة في آسيا وأفريقيا
منظمة التجارة العالمية تحذّر من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا على حركة التجارة العالمية
السعودية تعلن أنّها ستعيد فتح أراضيها أمام السياح الملقحين بالكامل ضد كورونا اعتباراً من الأحد المقبل
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يتخذ تدابير تحفيزية للتطعيم ضد كورونا بينها تخيير الموظفين الفدراليين بين اللقاح والقيود
البحرية الأميركية تتهم أحد عناصرها بالمسؤولية عن حريق على متن سفينة في قاعدة سان دييغو عام 2020 أدى لإصابة 20 شخصاً
وسائل إعلام تركية: مقتل 4 أشخاص وإخلاء عشرات القرى جراء حرائق غابات وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان جنوب البلاد
اليونان: فرق الإطفاء والدفاع المدني تخلي قرية دروسيا في شبه جزيرة بيلو بونيز بسبب حرائق قوية اجتاحتها
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مواجهات بين الاهالي وقوات الاحتلال بعد اعتدائها على المشاركين في تشييع الطفل الشهيد محمد العلامي في بيت آمر شمال الخليل
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حركة حماس: جرائم كيان الاحتلال ضدّ أهلنا في الضفة لن يوقفها إلى تصعيد المقاومة
العراق يسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
الرئيس التونسي يصدر مزيدا من قرارات إعفاء مسؤولين كبار من مهامهم ويدعو إلى صلح جزائي مع الفاسدين وناهبي المال العام
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات النيجيرية تفرج عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزكي الذي اعتقل مع زوجته منذ العام 2015
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال على مدخل بيت أمر شمالي #الخليل قبيل تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض (قناة الأقصى)
منذ 45 mins
30 July، 2021
الشهيد شوكت عوض
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