ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جنوب تركيا إلى 4 أشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 08:32

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جنوب تركيا إلى 4 أشخاص

منذ 49 mins 30 July، 2021
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تركيا - عربي وإقليمي

وصل عدد ضحايا حرائق الغابات في جنوب تركيا إلى 4 أشخاص، حيث اضطرت السلطات لإخلاء عشرات القرى من السكان مع اتساع رقعة الحرائق.

وأفادت قناة “إن تي في” التركية بأن بين الضحايا رجلا يبلغ من العمر 25 عاما كان في طريقه للالتحاق بفرق الإطفاء تطوعا في منطقة أتت عليها النيران في مرمريس.

والتهمت النيران عشرات المنازل والحقول والإسطبلات في قرى عديدة.

وقال وزير الزراعة التركي بكير باك ديميرلي إنه “وفقا للمعلومات الأولية، فقد نفق 150 رأسا من الأبقار وألف رأس من الأغنام وتضرر 600 هكتار من الأراضي الزراعية و50 هكتارا من الخيم الزراعية”.

وأمام اتساع رقعة الحريق، أخلت السلطات عشرات القرى من سكانها، كما أخلت فندقا في مدينة بودروم السياحية من نزلائه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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