وفيات في السودان إثر فيضان النيل الأزرق بعد تدفق كبير للمياه من إثيوبيا

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان عن حالة السيول والفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع ولايات البلاد.

وأشارت جميع التقارير الفنية إلى زيادة في معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وقال العميد في الشرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني إن منسوب النيل الأزرق في ولاية سنار مدينة ود العباس سجل 15.77م بزيادة 13 سم عن يوم الأربعاء.

وأضاف أن محطة ود مدني سجلت منسوب النيل الأزرق في حدود 18.20م، مشيرا إلى استمرار جهود إدارة الدفاع المدني في عمليات شفط المياه وتقوية التروس النيلية فى بعض قرى محلية القرشي جنوب الجزيرة.

وشهدت محلية المتمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة مما أدى لانهيارعدد من المنازل بمنطقة أبورقيوة والزيداب وتضرر مدرسة لمرحلة الأساس.

وأوضح العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر أن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 14.78م بارتفاع 28 سم عن يوم الأربعاء بينما سجل نهر عطبرة 13.82م بارتفاع 25 سم عن الأمس.

وصرح بأنه وبسبب ارتفاع مياه النيل الأزرق لقي طالب وطالبة مصرعهم غرقا بالنيل الأزرق قبالة جهة برى بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر ولازالت وحدة الإنقاذ النهري تواصل جهودها في العثورعلي الجثتين.

وحذر المسؤول المواطنين وطلب منهم الابتعاد عن مجاري الأنهار وأماكن تجمعات المياه وذلك بغرض تحقيق السلامة العامة للأرواح والممتلكات.

المصدر: سونا