الرئيس التونسي: نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 00:42

الرئيس التونسي: نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو

منذ 1 ساعة 29 July، 2021
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