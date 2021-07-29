تركيا: مهمتنا في أفغانستان لن تكون قتالية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن”مهمة قواتها في أفغانستان لن تكون قتالية، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقائها هناك”.

وقالت الرائد بينار قره المسؤولة في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية خلال مؤتمر صحفي، إن”القوات المسلحة التركية تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، منذ 6 أعوام”.

ولفتت إلى”استمرار المباحثات بين تركيا وأفغانستان ودول أخرى، من أجل مواصلة تشغيل المطار، مع انتهاء فعاليات الاستشارة والتأهيل التي تؤديها في هذا البلد منذ نحو 20 عاما بموجب بعثة حلف الناتو، والاتفاقيات الثنائية”.

وأكدت أنه”في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء الجنود الأتراك في مطار حامد كرزاي، فإن مهمتها لن تكون قتالية كما كانت على الدوام، باستثناء حالات الدفاع المشروع عن النفس”.

وكان المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد، أعلن بوقت سابق أن الحركة، التي وسعت سيطرتها عل مناطق واسعة من البلاد، لن تسمح بالتواجد العسكري لتركيا في أفغانستان، وأنها تطالب أنقرة بحل القضايا وسحب قواتها العاملة ضمن حلف “الناتو”.

المصدر: الاناضول