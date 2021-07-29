الرئيس بري: أولوية المجلس النيابي التعاون مع القضاء لمعرفة الحقيقة بانفجار مرفأ بيروت

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ن “أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار مرفأ بيروت”.

وقال الرئيس بري خلال استقباله الخميس وفدا من كتلة “المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري “كررنا مرارا ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفا وحرفا للوقائع”.

ولفت الرئيس بري الى ان “المجلس النيابي، وضمنا كتلة التنمية والتحرير، على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء”، وتابع “أصابع الاتهام لا توجه الى من تعاون وسيتعاون الى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الإتهام يجب ان توجه الى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام