الرئيس عون تابع موضوع الحرائق

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت امس وامتدت اليوم في إحراج منطقتي عكار وجرود الهرمل وعدد من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية – السورية، وتلقى تقارير من قيادة الجيش والدفاع المدني عن مسار مكافحة الحرائق والمعلومات الأولية عن حجم الخسائر التي لحقت بالاشجار الحرجية.

كذلك، اطلع الرئيس عون على ما قام به الصليب الأحمر اللبناني من عمليات اجلاء للاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، في الوقت الذي استمرت فيه طوافات الجيش وفرق الدفاع المدني والمتطوعين في عمليات المكافحة.

وطلب رئيس الجمهورية من الأجهزة الأمنية “التشدد في العمل على محاصرة النار واخمادها ومنع امتدادها الى المنازل والأماكن السكنية، وتوفير المساعدة للاهالي الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم”، متقدما من ذوي الشهيد المتطوع امين ملحم الذي سقط بالأمس اثناء مكافحته النيران بالتعزية.

من جهة ثانية، نعى الرئيس عون مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، وتقديرا لعطاءات الراحل منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة كومندور، وكلف النائب سليم عون تمثيله في المأتم الذي سيقام له الخميس في بلدته مكسة في البقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام