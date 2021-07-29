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July 29 2021 - 16:24

الرئيس عون تابع موضوع الحرائق

منذ 1 ساعة 29 July، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت امس وامتدت اليوم في إحراج منطقتي عكار وجرود الهرمل وعدد من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية – السورية، وتلقى تقارير من قيادة الجيش والدفاع المدني عن مسار مكافحة الحرائق والمعلومات الأولية عن حجم الخسائر التي لحقت بالاشجار الحرجية.

كذلك، اطلع الرئيس عون على ما قام به الصليب الأحمر اللبناني من عمليات اجلاء للاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، في الوقت الذي استمرت فيه طوافات الجيش وفرق الدفاع المدني والمتطوعين في عمليات المكافحة.

وطلب رئيس الجمهورية من الأجهزة الأمنية “التشدد في العمل على محاصرة النار واخمادها ومنع امتدادها الى المنازل والأماكن السكنية، وتوفير المساعدة للاهالي الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم”، متقدما من ذوي الشهيد المتطوع امين ملحم الذي سقط بالأمس اثناء مكافحته النيران بالتعزية.

من جهة ثانية، نعى الرئيس عون مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، وتقديرا لعطاءات الراحل منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة كومندور، وكلف النائب سليم عون تمثيله في المأتم الذي سيقام له الخميس في بلدته مكسة في البقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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