“الجهاد”: من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس أن “دماء الطفل الشهيد محمد العلامي شاهد جديد على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال”.

وقالت الحركة إن “طفلا جديدا يرتقي بفعل الإرهاب الصهيوني الذي يتعمد استهداف الأطفال الأبرياء”، وشددت على أن استهداف الأطفال الأبرياء جريمة وإرهاب يستبيح الاحتلال الارهابي ارتكابها في ظل الصمت والعجز الذي أصاب المنظمات الدولية والإقليمية”.

وأكدت الحركة على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه”، ودعت “جماهير الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الصهاينة”.

المصدر: فلسطين اليوم