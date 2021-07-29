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July 29 2021 - 13:56

“الجهاد”: من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه

منذ 32 mins 29 July، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس أن “دماء الطفل الشهيد محمد العلامي شاهد جديد على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال”.

وقالت الحركة إن “طفلا جديدا يرتقي بفعل الإرهاب الصهيوني الذي يتعمد استهداف الأطفال الأبرياء”، وشددت على أن استهداف الأطفال الأبرياء جريمة وإرهاب يستبيح الاحتلال الارهابي ارتكابها في ظل الصمت والعجز الذي أصاب المنظمات الدولية والإقليمية”.

وأكدت الحركة على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه”، ودعت “جماهير الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الصهاينة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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