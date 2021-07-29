أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 29-07-2021

الأخبار

اتفاق بالأحرف الأولى على حكومة من 24 وزيراً: الحكومة صعبة… وغير مستحيلة

العراق: الانسحاب خدعة والمقاومة نحو التصعيد

‫حرب 2006… «سؤال الوجود» يخيّم على مستقبل «إسرائيل»

النهار

بدء المخاض الشاق لتجربة عون – ميقاتي

اللواء

عون يطالب بالداخلية وتسمية وزير المالية.. وغيوم فوق الإجتماع-3 اليوم

ميقاتي لصانع «قرار مالي» وباسيل لقلب الطاولة في المجلس.. ومساعدات الجيش بين السيسي وعون

الديار

لا مداورة بالسيادية والداخلية ام العقد فهل يتنازل عون عن «حقيبة الانتخابات»؟

الحريري نادم وباسيل ينصح ميقاتي ويحذر : ما حدا يفكر في يحرقنا بلا ما نحرقو

الرئيس المكلف لرئيس التيار : خلي خيالك موجود والحكومة بتتشكل!

الجمهورية

عون وميقاتي: رحلة الألف عقدة

حكومة لملء الوقت الضائع

عون وميقاتي: نقاش معقد.. موسكو قلـــقة.. إستعجال بريطاني.. والحريري نادم

البناء

لقاء اليوم بين عون وميقاتي يقرّر الموعد المقبل: الجمعة للتقدّم أو الاثنين للتأزم

ميقاتي واثق من النجاح… والحريري يصعّد… والشيخ قاسم سنشارك باختصاصيين

باسيل يفتح باب العودة لخريطة حقائب حكومة الحريري 2019 لمنح الثقة

المصدر: صحف