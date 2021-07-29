كورونا في تركيا.. تسجيل 76 وفاة و22291 إصابة جديدة

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا الأربعاء مستوى 20 ألف حالة لأول مرة منذ أوائل مايو/أيار الماضي.

وأفادت وزارة الصحة التركية “بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22291، مقابل 19761 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5.66 مليون حالة”.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت 76 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 51124 شخصا”، وأفادت “بشفاء 4197 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5.438 مليون شخص”.

المصدر: روسيا اليوم