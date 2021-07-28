الشيخ قاسم: سبق ان طالبنا بكشف التحقيق التقني لمعرفة من الذي جاء بنيترات الامونيوم بما يخدم الاهالي للحصول على اموال التأمين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2021 - 23:26

الشيخ قاسم: سبق ان طالبنا بكشف التحقيق التقني لمعرفة من الذي جاء بنيترات الامونيوم بما يخدم الاهالي للحصول على اموال التأمين

منذ 2 ساعة 28 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة