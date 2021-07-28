الشيخ قاسم: سبق ان تقدمنا باقتراحات قوانين لرفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب منذ العام 1992 وبعض الجهات رفضت التصويت عليها في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 23:26

الشيخ قاسم: سبق ان تقدمنا باقتراحات قوانين لرفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب منذ العام 1992 وبعض الجهات رفضت التصويت عليها في مجلس النواب

منذ 2 ساعة 28 July، 2021
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