الشيخ قاسم: سبق ان تقدمنا باقتراحات قوانين لرفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب منذ العام 1992 وبعض الجهات رفضت التصويت عليها في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 23:26
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيس الشيخ حسن روحاني وعددا من المسؤولين قبل 10 أيام على تسليم السلطة
الإمام الخامنئي: لا ينبغي أن نرهن خططنا الداخلية ولا أن نواكبها مع الغرب لأنها ستمنى بالفشل حتماً وتتلقى ضربة بالتأكيد
الإمام الخامنئي: الأميركيون يعدون برفع الحظر لكنهم ليس فقط لم يفعلوا بل إنهم يريدون وضع شروط اخرى في الاتفاق
الإمام الخامنئي: متى ما عولتم على الاتفاق مع الغرب أو المحادثات معه ومع أميركا فلن تستطيعوا المضي قدما لأنهم اعداء
الإمام الخامنئي: إذا رهنتم أعمالكم بالغرب فستبقون غير موفقين ومتى ما تحركتم دون الوثوق بالغرب فإنكم ستنجحون
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمنار: انتصار تموز خلق توازن ردع ومنع مخطط اسرائيل بتوطين الفلسطينيين
الشيخ قاسم: تسمية الرئيس ميقاتي خطوة جريئة وشجاعة وواثقة من حزب الله والأولوية هي تشكيل الحكومة ولن نتمثل حزبياً فيها
الشيخ قاسم: علاقتنا بالتيار الوطني الحر قوية ومتينة والتفاهم بيننا مستمر والتباين والاختلاف بيننا طبيعي جداً
الشيخ قاسم: إجراء الانتخابات في موعدها مهم جداً لنرى المزاج الشعبي أين أصبح ونحن لسنا متخوفين منها
الشيخ قاسم: الوقوف إلى جانب الناس هو واجبنا الديني ونحاول القيام بما نستطيعه للتخفيف من معاناتهم وواجب الدولة حل المشكلة
الشيخ قاسم: حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ما حصل في الدعم والحل بتشكيل الحكومة سريعا لوضع حد للسياسات المالية والنقدية
رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف قدم لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية والرئيس عون اطلع عليها لابداء ملاحظاته ودرسها في العمق
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا: آمل بتشكيل حكومة في المستقبل القريب
نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: رفع الحصانات له اطر قانونية ينظمها القانون الداخلي لمجلس النواب
حريق هائل اندلع في بلدة القبيات في عكار والأهالي يناشدون الأجهزة المعنية التحرك لمنع تمدده بعدما وصل إلى حدود الهرمل
الحرائق تلتهم مساحات شاسعة من أحراج بلدة القبيات وتحاصر مناطق مأهولة والصليب الأحمر يسعف العشرات في المنطقة
رئيس الجمهورية طلب إلى قيادة الجيش والدفاع المدني بذل الجهود لإخماد الحرائق والتواصل مع قبرص للمساعدة إذا لزم الأمر
الوكالة الوطنية: وفاة المتطوع أمين م. متأثرا باصابته أثناء مساهمته باخماد النار في بلدة كفرتون
أهالي الهرمل يناشدون الأجهزة المعنية التدخل سريعاً بعد تمدد الحرائق والتهامها لمساحات واسعة من جرود الهرمل
رئيس بلدية القبيات للمنار: الدفاع المدني والجيش سيطرا تقريبا على الحريق وتم اسعاف مواطنين اصيبوا بحالات اختناق
وزارة الصحة العامة: تسجيل حالتي وفاة و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الضمان الاجتماعي: نحذر من انهيار نظام الضمان لعدم قدرة الجهات الضامنة على تسديد فواتير الادوية والاستشفاء بعد رفع الدعم
مراسل المنار: إستشهاد طفل فلسطيني عمره 8 سنوات برصاص قوات الإحتلال عند مدخل "بيت أمر" شمالي الخليل
قاليباف من دمشق: بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأميركيين في فرض الحروب علينا لجأوا لممارسة الضغوط الاقتصادية علينا
فعاليات جماهيرية واسعة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات ضمن احتفاليات عيد الغدير
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
فعاليات جماهيرية واسعة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات ضمن احتفاليات عيد الغدير
الرئيس التونسي يصدر قرارا بإعفاء عدد كبير من المسؤولين في المرافق الحكومية من مهامهم على رأسهم مدير القضاء العسكري
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الشيخ قاسم: سبق ان تقدمنا باقتراحات قوانين لرفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب منذ العام 1992 وبعض الجهات رفضت التصويت عليها في مجلس النواب
منذ 2 ساعة
28 July، 2021
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