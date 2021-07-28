الشيخ قاسم: في ملف البنزين والمازوت هناك أناس فاسدين ومفسدين ولكن يجب ان يكون هناك حكومة تقوم بدورها وان يقوم القضاء بدوره – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 21:56

الشيخ قاسم: في ملف البنزين والمازوت هناك أناس فاسدين ومفسدين ولكن يجب ان يكون هناك حكومة تقوم بدورها وان يقوم القضاء بدوره

منذ 15 mins 28 July، 2021
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