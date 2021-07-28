الشيخ قاسم: كان يجب على حكومة حسان دياب اتخاذ القرارات بترشيد الدعم كي لا يبقى حاكم مصرف لبنان هو صاحب القرار والمتحكم بهذا الأمر ولكن الرئيس دياب رفض ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 21:56

الشيخ قاسم: كان يجب على حكومة حسان دياب اتخاذ القرارات بترشيد الدعم كي لا يبقى حاكم مصرف لبنان هو صاحب القرار والمتحكم بهذا الأمر ولكن الرئيس دياب رفض ذلك

منذ 16 mins 28 July، 2021
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