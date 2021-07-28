القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب بينها “النهضة” بشبهة تلقيها تمويلات خارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 13:52

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب بينها “النهضة” بشبهة تلقيها تمويلات خارجية

منذ 37 mins 28 July، 2021
القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب بينها "النهضة" بشبهة تلقيها تمويلات خارجية
تونس - عربي وإقليمي

أعلنت مصادر في القضاء التونسي أنه “تم فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا “النهضة” و”قلب تونس” للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019″. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في القضاء التونسي أنه “تم فتح التحقيق في 14 تموز/يوليو الجاري قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه”.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية أمس الأحد، عن قرار رئاسي يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم. وشملت حملة الإقالات كلاً من وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.

المصدر: روسيا اليوم

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