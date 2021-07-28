الجيش اللبناني: توقيف 9 أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخ 27 / 7 / 2021 سبعة مواطنين وسوريا وفلسطينيا، وضبطت ثلاث سيارات وآلية نوع فان جميعها محملة بقرابة 6600 ليتر من مادة البنزين و600 ليتر من مادة المازوت، مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

كما أوقفت في منطقة كفرمشكي مواطنا أقدم على تخزين 10000 ليتر من مادة المازوت معبأة داخل 50 برميلا، وذلك بهدف بيعها في السوق السوداء.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام