قوى الأمن: توقيف سوريين سرقا قطع غيار سيارات في كفرشيما

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وتوقيفهم، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 26/7/2021، من توقيف شخصين كانا قد أقدما بتاريخ سابق على سرقة قطع غيار من داخل محل لتصليح السيارات في بلدة كفرشيما، وهما: ج.أ. (مواليد عام 2002، سوري) وم.أ. (مواليد عام 1999، سوري).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما قاما بسرقة 6 مبردات ماء (RADIATEUR) من داخل محل ميكانيك في البلدة المذكورة.

أودع الموقوفان القطعة المعنية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام