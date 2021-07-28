عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-7-2021

العناوين

الأخبار

– تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقائق.

– حكومة لشراء الوقت… والأصوات

– تكليف ميقاتي ورقة أولى… في انتظار سلّة تفاهمات.

البناء

– عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات التعاون… واليوم لقاء جديد واختبار النوايا.

– ترقب إيجابيّ على الضفتين الرئاسيّتين.. فمَن يبني الجسر؟

– بعد التكليف ماذا عن التأليف الذي دونه عقبات وصعوبات والعبرة فيه؟

الديار

– تفاؤل بولادة حكومية سريعة…

– هل يتمكّن ميقاتي من التشكيل سريعاً مع الضمانات الخارجية التي افتقرها الحريري؟

– هذا ما تتضمنه «الضمانات الدولية» التي قُدمت لميقاتي

النهار

– مسار سريع للتأليف والحريري لـ”تعليق” الحصانات.

– حكومة بأي ثمن لصندوق النقد والانتخابات.

– ميقاتي يريد وزيرين غير منحازين في الداخلية والعدلة

الجمهورية

– ميقاتي سلّم عون تصوراً أوّلياً

– هذه أوراق ميقاتي الرابحة

– هل سيتركون ميقاتي يشتغل ؟

اللواء

– التسوية حول ميقاتي ثابتة في التأليف.. والمخاوف من عرقلة باسيل قائمة!

– هل اتخذ القرار بأن يكون للبنان حكومة مكتملة الأوصاف تحاكي المجتمع الدولي لمساعدته؟

– الحكومة قبل 4 آب: 6 وزراء سياسيين و18 اختصاصياً

الاسرار

البناء

– قال مرجع نيابي إن تقديم كتلة المستقبل لاقتراح تعديل دستوريّ يؤدي لرفع الحصانات الوظيفية والنيابية والقضائية والرئاسية في القضايا التي ينظر بها المجلس العدليّ سيشكل حماية لإحالة ملاحقة الوزراء أمام المجلس الأعلى تحت شعار كلنا يعني كلنا.

– قالت مصادر دبلوماسية إن الموقفين الدولي والإقليمي من أحداث تونس تكشفان إعداداً دبلوماسياً جيداً قام به فريق الرئيس قيس سعيّد سبق اتخاذه الإجراءات الأخيرة لجهة تأكيد المهلة المحدودة لإجراءاته بثلاثين يوماً سيبدأ بعدها التغير إذا بقيت الإجراءات الاستثنائيّة.

النهار

– سجل نقص فاضح في اعداد المراقبين لامتحانات شهادة الثانوية العامة في مراكز عدة بعدما غاب عدد من الأساتذة بذريعة عدم توافر البنزين لديهم للانتقال او اعتراضهم على بدل نهار المراقبة بعد تدني سعر صرف الليرة.

– لوحظ أن نائباً كسروانياً لم يحضر استشارات التكليف في بعبدا وألقى كلمة كتلته من مجلس النواب وشن هجوماً عنيفاً على العهد.

– اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من منطقة عبر مهاجمة الزعامات والأحزاب في ظل تردي الأوضاع ووقف المولدات، مهددين بخطوات أكثر حدة في المرحلة المقبلة.

– تمتنع شركات تأمين عن استقبال زبائن جدد “للحد من الخسارة” وفق احدهم الا اذا سددوا اشتراكاتهم بالدولار النقدي.

الجمهورية

– مسؤول في حزب بارز يردد في مجلس خاص إنه يتفهم غضب وعتب حليف له حيال موقفه ويقول إن الضرورات تبيح المحظورات و”انشالله منعوض عليه”.

– أشارت مصادر معينة بملف أساس إلى أن رئيس تيار يقول إنه لا يريد التدخل في هذا الملف فيما كانت المفاوضات جارية معه.

اللواء

– بدأت جهات دولية ضاغطة بتقديم اقتراحات تتعلق بالمساعدات الممكنة بالاشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، إذا ما حصلت انتكاسة سياسية في موضوع الحكومة.

– سأل مسؤول مالي رفيع في مجلس خاص، ما الذي حصل حتى ارتفع استهلاك المازوت، والتغطية بالدولار، اضعاف ما كان عليه في العام الماضي؟

– نقل قيادي حزبي رسالة واضحة لمرجع نيابي مفادها: الثقة القوية بدوره في المرحلة الحالية، على مسمع مسؤول رسمي لديه مهمة كبيرة.

المصدر: صحف