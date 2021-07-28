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July 28 2021 - 06:50

ایران: خط تصدير النفط عبر بحرعمان يتسم بأهمية أمنية واقتصادية

منذ 2 ساعة 28 July، 2021
Oman Bahr
اقتصاد - صفحات منوعة

أكد متحدث الحكومة الايرانية أن خط تصدير النفط الخام ” غورة –- جاسك” على بحرعمان يتسم باهمية اقتصادية وأمنية وتنموية للبلاد.
وأوضح ” علي ربيعي” في مؤتمر صحفي أنه بعيدا عن الجانب الامني، فإن مشروع غورة – جاسك استراتيجي الطابع لصناعة النفط الايرانية فنيا وهندسيا وفيما يخص ادارة المشاريع الكبرى.

واعتبر أن الاهمية الاستراتيجية لمشروع تصدير النفط عبر جاسك والمنشآت التصديرية في شواطئ مكران المطلة على بحرعمان ستتضح معالمها وجدواها التنموية عندما يتخطى انتاج النفط الايراني مستواه الحالي 4 ملايين برميل، وبلوغه اكثر من 6.5 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالة انباء فارس

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