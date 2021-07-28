رابطة التعليم المهني والتقني اثنت على قرار زيادة بدل أعمال مراقبة الامتحانات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2021 - 00:34

رابطة التعليم المهني والتقني اثنت على قرار زيادة بدل أعمال مراقبة الامتحانات

منذ 1 ساعة 27 July، 2021
المنار
المنار
لبنان

شكرت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان وزيري المال والتربية، كما وأثنت على جهود المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، في العمل على توقيع القرار القاضي بزيادة التعويضات للاستاذة المشاركين في اعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وللموظفين المشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم المهني.

كما توجهت الرايطة بالشكر إلى الاستاذة الذين يشاركون في اعمال المراقبة والتصحيح، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعاهدتهم على أن تبقى الحصن المنيع في سبيل تحصيل حقوقهم والدفاع عنهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات