“تجمع العلماء”: الأولوية هي لتشكيل حكومة قادرة

أمل “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الثلاثاء أن يوفق الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة تكون قادرة على وضع حلول جذرية للأزمة في البلاد.

ولفت التجمع الى أن “الأولوية هي لتشكيل الحكومة”، وتمنى أن “يكون التعاون تاما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وأن يتم تسهيل هذه المهمة من خلال اعتماد معايير واحدة في عملية التأليف”.

وأكد التجمع على ضرورة ان “يتم اختيار الوزراء من أصحاب الكفاءة ونظافة الكف والمصداقية، خاصة أن الأزمة حجمها كبير واستثنائي وتحتاج إلى شخصيات كبيرة واستثنائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام