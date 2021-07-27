الجيش اللبناني: ضبط مواد معدة للتهريب الى سوريا وتوقيف عدد من الاشخاص

ضبطت قوة من الجيش اللبناني كمية من المواد المعدة للتهريب الى سوريا، كما تم توقيف عدد من الاشخاص.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء “أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخي 25 و26/7/2021 ثلاثة مواطنين وثلاثة سوريين، وضبطت عددا من الخزانات وآلية نوع بيك آب وسيارة ودراجة نارية جميعها محملة بحوالى 7000 ليتر من مادة البنزين و2500 ليتر من مادة المازوت، معدة للتهريب إلى الأراضي السورية”، وتابعت “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام