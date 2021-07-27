مصرف لبنان نفى شراء 600 مليون دولار من السوق: منع أي عملية بيع او شراء غير مسجلة على منصة صيرفة

أصدر مصرف لبنان البيان الاتي: “ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خبر مفاده ان المصرف المركزي قد اشترى 600 مليون دولار من السوق.

يهم مصرف لبنان التأكيد على ان هذه المعلومات المتداولة هي عارية من الصحة تماما ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وبعيدة كل البعد عن السياسة المعتمدة من قبل مصرف لبنان، وهي فقط أخبار من نسج الخيال لتضليل الرأي العام وضرب صورة مصرف لبنان ضمن حملات مبرمجة اعتادها اللبنانيون.

ان الشح في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصارفين في هذه الفترة يؤكد عدم صحة هذه الاخبار المتداولة، كما ويؤكد ايضا، ان ارتفاع سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية مرده الى عدم الاستقرار السياسي وليس اسبابا نقدية. كما يهم مصرف لبنان التأكيد على تمسكه بالقيام بواجباته كسلطة نقدية في ظل الظروف الحالية ويترجم ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لدعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي.

وأخيرا، يشير مصرف لبنان الى أنه قد ألزم المصارف كافة ومؤسسات الصارفة بجميع فئاتها، بأن تعمد الى تسجيل كل عمليات بيع وشراء الدولار الاميركي على منصة صيرفة بموجب التعميم الاساسي رقم 157 للمصارف والتعميم الاساسي رقم 5 لمؤسسات الصارفة، وإحالة المخالفين الى الهيئة المصرفية العليا. كما ان مصرف لبنان يمنع بالتالي القيام بأي عملية بيع او شراء غير مسجلة على هذه المنصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام