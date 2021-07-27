مفوضية الاتحاد الأفريقي تؤكد ضرورة الالتزام بالدستور في تونس ونبذ جميع أشكال العنف

أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي الثلاثاء، “ضرورة الالتزام بأحكام الدستور في تونس ونبذ جميع أشكال العنف”، وذلك على خلفية التوتر الذي تشهده الساحة الداخلية التونسية إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وقالت المفوضية، في بيان “يراقب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، الوضع في تونس عن كثب. وفي هذا الصدد، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تونس عثمان الجرندي”.

وأكد رئيس المفوضية خلال الاتصال “على تعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة، إضافة إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه”.

المصدر: سبوتنيك