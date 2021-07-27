أسير فلسطيني دخل عامه الـ19 في سجون العدو الاسرائيلي

دخل الأسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة المحتلة الثلاثاء، عامه الـ19 على التوالي في سجون العدو الإسرائيلي.

وذكر “مدير نادي الأسير في جنين” منتصر سمور أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشيباني بتاريخ 27/7/2003، وتعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين”.

وأضاف سمور أن “محكمة الاحتلال العسكرية في سالم كانت قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و10 سنوات إضافية، تنقل بين غالبية السجون، وتعرض للعديد من إجراءات التنكيل بحقه، وعزل أواخر العام 2018 في الزنازين الانفرادية بمعتقل آيشل ومنع من زيارة ذويه”.

المصدر: فلسطين اليوم