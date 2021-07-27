النائب رعد: للاسراع في تشكيل حكومة من ذوي اختصاص ولم نطلب مطلبا خاصا لكتلتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 13:26

النائب رعد: للاسراع في تشكيل حكومة من ذوي اختصاص ولم نطلب مطلبا خاصا لكتلتنا

منذ 13 mins 27 July، 2021
النائب محمد رعد
لبنان

أكد النائب الحاج محمد رعد، بعد لقاء كتلة “الوفاء للمقاومة” الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، “عاون الكتلة الجدي للاسراع في تشكيل حكومة الضرورة لإنقاذ البلد وطمأنة اللبنانيين في عيشهم فلا تتركهم فريسة للمافيات”.
ورأى ان “اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات على البلد، يجب أن يكون بشكل ‏يعيد تفعيل مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام”.
وقال: “لم نطلب مطلبا خاصا لكتلتنا، وطلبنا ان تؤلف الحكومة من وزراء ذوي اختصاص وحكمة في ميدان الحياة الاجتماعية العامة”.
ودعا الى “التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرها وسيقرها المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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