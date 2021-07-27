الأمن الايراني يعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة

أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الايرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني “الموساد” مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في حدود غرب البلاد.

وافادت العلاقات العامة بوزارة الأمن الايرانية في بيان اصدرته الثلاثاء أن مدير عام دائرة مكافحة التجسس في الوزارة قال في تصريح له “إنه وفي سياق الرصد والسيطرة الاستخبارية خارج الحدود والاجراءات الاستخبارية العملانية الواسعة من قبل رجال الأمن فقد تم اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني “الموساد” وضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم من حدود غرب البلاد”.

واوضح أن “العناصر العميلة للموساد هؤلاء كانوا يعتزمون استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي احداث الشغب”، مضيفاً أن “الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام بأعمال تخريب خلال فترة الانتخابات عدة مرات في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الاعمال التخريبية الارهابية في ظل مبادرة رجال الامن في الوقت المناسب وجرى توجيه ضربة كبيرة لشبكة الموساد الارهابية في المنطقة”.

وصرّح المسؤول في وزارة الامن الايرانية أن “هذه الاسلحة ضمت مسدسات وقنابل يدوية وبنادق وينشستر وكلاشينكوف وكميات من الرصاص حيث يستخدم قسم منها مثل بنادق وينشستر والقنابل اليدوية لاثارة الشغب حين التجمعات”.

ووجهت وزارة الأمن الشكر والتقدير “للمواطنين خاصة سكان المحافظات الغربية ليقظتهم في مواجهة اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية”، داعية المواطنين “للتعامل بمزيد من اليقظة والوعي ازاء بعض العروض المشبوهة خاصة في الاجواء الافتراضية ومنها طلب القيام ببعض الامور مقابل الحصول على مبالغ غير اعتيادية، واطلاع الوزارة عليها في مثل هذه الحالات”.

المصدر: فارس