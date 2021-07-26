الاقتصاد الايراني سجّل نموا بواقع 3.6 بالمئة خلال العام الماضي

قال محافظ البنك المركزي الايراني “اكبر كميجاني” : ان المؤشر الاقتصادي في البلاد، خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2021) سجل نموا بواقع 3.6 بالمئة، الى جانب الدخل القومي الاجمالي الذي ازداد ايضا بنسبة 2.5 في المئة نتيجة للتدابير والخطط المناسبة التي اتخذت لمواجهة الحظر المفروض.

واشار محافظ البنك المركزي، الى تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي واستئناف الحظر الاقتصادي الامريكي الجائر والقيود في مجال التبادل التجاري مع دول العالم، ضد ايران.

واوضح، ان هذه التطورات ادت الى تراجع منحى الدخل الوطني الاجمالي في البلاد خلال العامين 2018 و2019 بنسبة 5.4 و6.5.

واضاف، ان الخطط الناجعة والتدابير المناسبة التي اتخذت خلال العام 2020، افضت الى احتواء نتائج الحظر، ليسجل المؤشر الاقتصادي في ايران نموا بواقع 3.6 بالمئة، تلاه الدخل الوطني الاجمالي الذي حقق نموا بنسبة 2.5 بالمئة.

ونوه هذا المسؤول، بان نمو الاقتصاد الايراني الاخير، تحقق في الوقت الذي واجهت بلدان كثيرة في انحاء العالم انكماشا اقتصاديا كبيرا من جراء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالة ارنا