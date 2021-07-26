كورونا في بريطانيا.. رصد نحو 29 ألف إصابة و28 وفاة جديدة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، نحو 29 ألف إصابة و28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29173، مقارنة مع 36383 الجمعة و31795 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.699 مليون إصابة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 28 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 86 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129158 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر: وكالة رويترز