تسجيل أكثر من 100 إصابة كورونا في أولمبياد طوكيو

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف أعضاء الوفود المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حتى يوم الجمعة الماضي، الذي شهد حفل افتتاح الحدث الرياضي الأبرز في العالم، 106 حالات، وفق ما كشفت عنه اللجنة المنظمة.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المشاركين في الأولمبياد.

وأضافت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن هناك 3 رياضيين و3 ممثلي وسائل إعلام من بين المصابين الجدد.

وتشهد النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية مشاركة 206 بعثات (205 بلدان وفريق اللاجئين).

وستجري المسابقات في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين، بمن فيهم الصحفيون القادمون من الخارج، لقيود صحية مشددة.

المصدر: وكالات