مقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك في ريف حلب

سقط عدد من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح جراء استهداف آلية تابعة للقوات التركية في ريف حلب بسوريا، حسب وسائل إعلام سورية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن “عددا من الجنود الأتراك قتلوا” جراء استهداف الآلية من قبل مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قرب قرية حزوان في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأعلن المجلس العسكري في منبج (المتخالف مع “قسد”) أن “قاعدة جيش الاحتلال التركي، المتمركزة في قرية قيراطة شمال مدينة منبج تستهدف قرية هوشرية والحصان شمال شرقي المدينة بقذائف الهاون”.

وكالة أنباء هاوار أشارت إلى أن”القصف المدفعي التركي طال قرية زيوان ورادار شعالة ووصفته بأنه مكثف”.

المصدر: وسائل اعلام سورية