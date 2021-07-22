مقتل 7 أشخاص في شرق اليمن بينهم نساء وأطفال

قالت مصادر محلية وسكان إن 7 أشخاص لقوا حتفهم غرقاً في محافظتي شبوة والمهرة في شرق اليمن اليوم الأربعاء، بسبب سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثيرات منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن.

وذكرت مصادر وسكان في محافظة شبوة أن ثلاث نساء وطفلين توفوا غرقا بسبب السيول في بلدة بيحان شمالي شبوة، والتي تسببت أيضا في أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية. وأضافت المصادر أن اثنين آخرين توفيا جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة المهرة في أقصى شرق البلاد على حدود سلطنة عمان.

وفي محافظة حضرموت الغنية بالنفط، قالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة أغرقت مناطق متفرقة من مديريات وادي وصحراء حضرموت المترامية الأطراف، متسببة في قطع طرق وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية.

وذكرت مصادر في محافظة أبين أن السيول تسببت في احتجاز عشرات السيارات بوادي أحور، مما أدى إلى قطع حركة سير المركبات في الطريق الساحلي الدولي الذي يربط بين عدن والمكلا بحضرموت بشكل كلي.

ويتعرض عدد من المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية حالياً لمنخفض جوي جديد مصحوب بأمطارٍ غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت بأضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وقطع طرق رئيسية، خصوصاً في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وأبين ولحج. وقال سكان في محافظة لحج الجنوبية إن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها منطقة العند اليوم الأربعاء ألحقت أضرارا كبيرة بالمتاجر ومنازل المواطنين.

كانت مراكز الأرصاد الجوية قد حذرت منذ أيام من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المحافظات اليمنية جنوبا وشمالا. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن أمس الثلاثاء استمرار واشتداد حالة عدم الاستقرار في أجزاء واسعة من البلاد وخصوصاً المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: رويترز