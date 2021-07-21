التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 20:20

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه #بيروت

منذ 57 mins 21 July، 2021
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