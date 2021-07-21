رئيس وزراء فرنسا: سلالة دلتا من كورونا هي المهيمنة في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 15:04

رئيس وزراء فرنسا: سلالة دلتا من كورونا هي المهيمنة في البلاد

منذ 56 mins 21 July، 2021
أخبار موقع المنار

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