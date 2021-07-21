وزارة الصحة: عودة العمل بخدمة Walk In للقاح استرازينيكا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 15:04

وزارة الصحة: عودة العمل بخدمة Walk In للقاح استرازينيكا

منذ 1 ساعة 21 July، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كوفيد-19 في لبنان عودة العمل بخاصية Walk In للقاح استرازينيكا للفئة العمرية بين ثلاثين عاماً وتسعة وثلاثين عاما ابتداءً من يوم غد الخميس في جميع المراكز المعتمدة للتلقيح من قبل وزارة الصحة.

ويذكر ان خدمة Walk In تسمح بأخذ اللقاح في أقرب مركز تلقيح بشرط أن يكون المواطن مسجَّلاً على منصة اللقاح ومزوداً بمستند يُعرف به عن نفسه.

وقد توقَّف العمل بها استثنائياً في الخامس عشر من الجاري لاستيعابِ أعدادِ المواطنين المتهافتين لتلقي اللقاحِ وكثرةِ المواعيدِ المسبقةِ في كلِ مراكزِ التلقيح.

المصدر: بريد الموقع

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