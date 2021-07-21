الطقس في لبنان غدا الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس في لبنان غدا الخميس غائما جزئيا بالإجمال دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع رياح ناشطة أحيانا وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع استقرار بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب الكثيف في الفترة الصباحية والمسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

– حال البحر: منخفض الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام