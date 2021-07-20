مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الثلاثاء 20-07-2021

رمَى الحجيجُ جمراتِهم على الشياطينِ وقدَّموا الاضاحيَ وقَصَّروا شعورَهم وفقَ المناسكِ والتعاليم، فيما شياطينُ الامةِ لم يُقصِّروا عن رميِ جمراتِ حقدِهم على كلِّ مَن خالفَهم الرأي، بل على الموالينَ لهم قبلَ المعارضين.

ابعدَ من فضيحةٍ كشفَها بيغاسوس pegasus الاسرائيليُ يومَ اَدارَهُ السعوديُ والاماراتي، فبرنامجُ التجسسِ هذا سلَّطَه محمد بن سلمان على اللبنانيينَ وفقَ ما كشفَه الفرنسيونَ ضمنَ فضيحةٍ هي الاصعبُ منذُ قرارِ ولي العهد السعودي قتلَ الصحفيِ المعارضِ جمال الخاشقجي.

بالمقدِّمةِ نفسِها التي بدأَها في قضيةِ الخاشقجي – اي التجسسِ على هاتفِه، بدأَ بن سلمان برنامجَ التجسسِ في لبنانَ كما فَصَّلت صحيفةُ لوموند الفرنسية، فبرنامجُ بيغاسوس pegasus الذي اشترتهُ السعوديةُ والاماراتُ من شركةِ nso الاسرائيليةِ، استخدمتهُ للتجسسِ على رئيسِ الجمهوريةِ اللبنانية ورئيسِ الحكومةِ السابق سعد الحريري ورؤساءِ احزابٍ مواليةٍ له واخرى معارضة، ونوابٍ ووزراءَ وقادةٍ امنيينَ وعددٍ من الصحفيين.

وما يفوقُ الفضيحةَ السعوديةَ الاماراتيةَ هذه، هو صمتُ جُلِّ اللبنانيينَ – سياسيينَ وامنيينَ ومسؤولينَ واعلاميينَ – ادعياءِ السيادةِ والحريةِ والعلاقاتِ الاخويةِ معَ السعودية، الذين يَحجُّونَ الى سفارتِها كلما انزعجَ خاطرُ المملكةِ او سفيرِها بكلمةٍ او موقف، ولم يَجدوا لانفسِهم ولكراماتِهم موقفاً من هذه الجريمةِ التي يرتكبُها ثنائيُ التخريبِ العربي بحقِّ الدولةِ اللبنانيةِ ومسؤوليها وامنِها وشعبِها.

وعسى ان يكونَ هذا الدليلِ الاضافيِّ تأكيداً للمواطنينَ العاقلينَ عن نوايا هؤلاءِ التخريبيةِ بحقِّ لبنان، شركاءِ الحصارِ والتجويعِ والتأزيمِ السياسي والمالي، المتربصينَ معَ احقادِهم بهذا البلدِ واهلِه.

فيما السؤالُ الخطيرُ لماذا هذا التجسسُ وما هي اهدافُه؟ ولماذا ضدَّ الموالينَ لهم قبلَ المعارضين؟ هل هو مقدِّمةٌ للتلاعبِ الامني في لبنانَ عبرَ اغتيالاتٍ وتفجيرات؟ وهل من نوايا للتصعيدِ بعدَ ان صمدَ اللبنانيونَ في الحربِ الاقتصاديةِ المفروضةِ عليهم الى الآن؟ لعلَ عندَ مساعدِ وزيرِ الخارجيةِ الاميركيةِ السابقِ ديفد شينكر الجواب، الذي دعا قبلَ ايامٍ اتباعَه في لبنانَ للاستعدادِ للتحركاتِ كما في العامِ 2005..

المصدر: قناة المنار