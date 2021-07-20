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July 20 2021 - 20:42

كورونا في فرنسا.. ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية

منذ 1 ساعة 20 July، 2021
فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية مع 18 ألف إصابة مقابل أقل من سبعة آلاف الأسبوع السابق.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في كلمة أمام الجمعية الوطنية “لقد حصلت للتو على حصيلة الاصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا.. بلغت أمس الاثنين 18 إلف إصابة مدى 24 ساعة فقط”، معربا عن قلقه.

هذا وأعلنت الحكومة الفرنسية يوم أمس الاثنين عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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