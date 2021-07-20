استطلاع: الأمريكيون غير المطعمين يعتبرون أن اللقاح أكثر خطورة من كورونا

كشف استطلاع للرأي أجرته Yahoo News وYouGov أن الأمريكيين غير المطعمين ضد فيروس كورونا يعتبرون أن اللقاحات المضادة للفيروس، أكثر خطورة من الفيروس.

ووجد الاستطلاع أن 37 في المائة من الأفراد غير المطعمين يعتقدون أن اللقاحات تشكل مخاطر صحية أكبر من الفيروس، بينما أقر 29 في المائة بأن الفيروس يمثل مخاطر صحية أكبر من اللقاحات التي أظهرت الدراسات فعاليتها في الحد من الحالات والاستشفاء والوفيات، و34 في المائة ليسوا متأكدين أيهما أكثر خطرا، اللقاحات أم الفيروس بنفسه.

كما سلطت الدراسة الضوء على كيف أن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات متأصلة بعمق لدى العديد من الأمريكيين، حيث أدت الشكوك المتعلقة باللقاحات إلى إبطاء معدلات التطعيم في الولايات المتحدة مع انتشار متغير “دلتا” الأكثر عدوى مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة ودخول المستشفيات والوفيات.

المصدر: وكالات