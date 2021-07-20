3 جرحى باشتعال دراجة على طريق عام كفرتبنيت

أصيب 3 شبان بحروق مختلفة جراء اشتعال دراجة نارية كانوا على متنها، بعدما صدمتهم سيارة بعيد منتصف الليلة الماضية على طريق عام النبطية الفوقا- كفرتبنيت.

وفي التفاصيل أن الشبان م.ن.ش (18 عاما) وج.ق.ب.د (18 عاما من حاروف) وج.م.ق (17 عاما من ارنون) كانوا جميعهم على دراجة نارية من نوع “جوك” على طريق النبطية الفوقا – كفرتبنيت قرب “السيتي سبور”، عندما صدمتهم سيارة رباعية الدفع مما ادى الى اندلاع النيران بالدراجة وإصابتهم بحروق. وعملت فرق الاطفاء في الهيئة الصحية الاسلامية على اطفاء الحريق، فيما عملت سيارات اسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية على نقل الاصابات الى مستشفيات مدينة النبطية، حيث وصفت حالة أحدهم بالحرجة، والاخرين مستقرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام