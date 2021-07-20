طالبان: نريد علاقات جيدة مع تركيا

أعلنت حركة طالبان الأفغانية الثلاثاء أنها تريد علاقات جيدة مع تركيا باعتبارها “دولة شقيقة”. وصرّح المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع القناة التركية “تي آر تي عربي”، أن “الحركة تريد إقامة علاقات جيدة مع تركيا مبنية على المصالح المشتركة”. وأضاف “نطلب من تركيا أن تأتي بالمهندسين والأطباء والعلماء والتجار، وليس عن طريق الحرب والأسلحة”.

وشدد على أن “تركيا شقيقة لنا وبيننا علاقات قديمة مشتركة عديدة، لكن الموقف التركي خلال العشرين عاما الماضية لم يكن مناسبا، لأن تركيا كانت جزءا من الناتو”، موضحاً أن “الحضور العسكري الأجنبي في أفغانستان لم يكن جيدا، وهو تدخل في الشؤون الأفغانية”. ولفت إلى أن “مسؤولية حفظ مطار كابل الدولي والمراكز الدبلوماسية هي مسؤولية الأفغان”، مجددا رفض “طالبان” لخطط تركيا تشغيل المطار بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستناقش ملف تشغيل مطار كابل الدولي مع طالبان، مضيفاً أن أنقرة تدرس إمكانية تشغيل المطار “في حالة تلبية شروطها”.

المصدر: روسيا اليوم