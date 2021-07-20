بوتين يعزي نظيره العراقي في ضحايا الهجوم الإرهابي في حي الصدر ببغداد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، عن تعازيه لنظيره العراقي برهم صالح بضحايا الهجوم الإرهابي في بغداد، مؤكدًا أن مقتل المدنيين عشية العيد “صدمة شديدة القسوة”. وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين ” السيد الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا التعازي الحارة بضحايا وبالتبعات المأساوية للعمل الإرهابي في بغداد، ومقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، عشية عيد الأضحى المبارك، أمر مروّع بقسوته. نحن ندين بشدة هذه الفظائع ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها “.

وأضافت البرقية “نقدّم أحرّ التعازي للعراق حكومة وشعبا، ونعبر عن دعمنا لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع الجرحى؛ ونبدي استعدادنا للتعاون مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب”.

وعشية عيد الأضحى المبارك، استهدف تفجير انتحاري سوقا مزدحما في حي مدينة الصدر في بغداد، وأودى بحياة العشرات.

وأفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة “سبوتنيك”، مساء أمس الاثنين، بمقتل وإصابة العشرات، غالبيتهم من النساء والأطفال؛ في اعتداء إرهابي استهدف “سوق الوحيلات”، في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

المصدر: سبوتنيك