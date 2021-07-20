قريبا أسعار القهوة إلى ارتفاع عالمي

الارتفاع الكبير في أسعار البن الأخضر قد يبدأ قريبا في التحول إلى تكاليف يدفعها المستهلكون مقابل الكافيين الذي يحرصون على الحصول عليه يوميا، في أحدث إشارة على مدى تأثير أسواق السلع الأساسية على الاقتصاد العالمي بنطاقه الأوسع.

ارتفعت أسعار حبوب البن في الأسواق العالمية بعد أن تضررت المحاصيل في البرازيل، المنتج الأكبر، من جراء أسوأ موجة جفاف منذ ما يقرب من قرن، مما أدى إلى حدوث أول نقص في المعروض في سوق البن منذ أربع سنوات، كما كانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا أوقفت الصادرات في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار.

في بداية شهر يونيو، سجل مؤشر العقود الآجلة في نيويورك لبن أرابيكا، أكثر حبوب البن شهرة وجودة، أعلى مستوى له في أربعة أعوام ونصف العام عند حوالي 1.70 دولار للرطل، بزيادة تقارب 70 % عن العام السابق. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى حوالي 1.50 دولار للرطل، وهي لا تزال زيادة ملحوظة عن عام 2020، وفي هذا الصدد قال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، إن الجفاف المدمر كان له تأثير كبير على محصول البن هذا العام.

ويميل مشترو ومحامص البن إلى إبرام عقود آجلة مع مورديهم تحميهم من تقلب الأسعار لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر، كما أن الطلب الضعيف على القهوة من المقاهي والمطاعم بسبب الإغلاق يعني أيضا أنه قد لا يزال لديهم بعض المخزون في متناول اليد.

لكن عندما تنتهي هذه العقود وتفتح الاقتصادات، يتوقع العديد من أصحاب المحامص توقيع اتفاقيات شراء جديدة بأسعار أعلى لحبوب البن، والتي قد يتم تمريرها بعد ذلك إلى العملاء في محلات السوبر ماركت أو المقاهي.

وقال ستيفن هيرست، مؤسس شركة ميركانتا، التي تبيع الحبوب المخصصة للمحامص الراقية: «ما زلنا نقدم القهوة من العقود السابقة، المجموعة التالية من عمليات التسليم هي التي ستصبح أكثر تكلفة، وأسعار الجملة والتجزئة ستبدأ في التفاعل من الآن وحتى نهاية العام».

وهناك بعض المؤشرات على أن الأسعار المرتفعة بدأت تصل إلى المستهلك، إذ أعلنت شركة تشيبو، تاجر التجزئة الألماني، أنها سترفع الأسعار بمقدار 50 سنتا إلى يورو واحد للرطل اعتبارا من هذا الشهر، في حين قالت شركة «جي ام سموكر»، شركة المواد الغذائية الأميركية التي تقف وراء علامتي فولجرز ودنكن للقهوة، إنها تخطط لزيادة الأسعار في فئات مختلفة.

وبالنسبة للمقاهي، سيأتي ارتفاع أسعار البن ليضاف إلى ارتفاع الأجور والتكاليف الأخرى، غير أن تكلفة البن تمثل جزءًا صغيرا من الكابتشينو أو اللاتيه التي تباع في المقاهى، وعادة ما يمثل الإيجار والعمالة أكثر من نصف التكلفة.

المصدر: مواقع اخبارية