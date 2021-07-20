كرامي مهنئا بالأضحى: عسى أن تكون العيدية حكومة إنقاذ واصلاح وتجديد

هنأ رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الاضحى المبارك، وقال: “في الاضحى المبارك الذي يطل على اللبنانيين وهم في ذروة المعاناة على كل المستويات الحياتية، لا نملك سوى الامل الذي يبلغ حد اليقين بأن هذا الوطن يستحق أن يعيش وينهض من كبواته، وإن هذا الشعب قادر على تجاوز كل المحن والصعاب. وعسى أن تكون العيدية لكل المؤمنين بغد أفضل، حكومة إنقاذ وإصلاح وتجديد للأمل”.

وأعلن كرامي اعتذاره عن عدم استقبال المهنئين، راجيا من الله أن “تكون السنة المقبلة سنة خير وانفراج على الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام