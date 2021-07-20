الجيش اللبناني: العثور على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة في محيط بلدة #القليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 11:54
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الجيش اللبناني: العثور على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة في محيط بلدة #القليلة
منذ 1 ساعة
20 July، 2021
الجيش اللبناني
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