الجيش اللبناني: العثور على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة في محيط بلدة #القليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 11:54

الجيش اللبناني: العثور على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة في محيط بلدة #القليلة

منذ 1 ساعة 20 July، 2021
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