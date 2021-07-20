الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 02:14

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي(سانا)

منذ 2 ساعة 20 July، 2021
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