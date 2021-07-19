مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل أحيا أسبوع الأسرة

نظم “مركز الإمام الخميني الثقافي” في الهرمل، ضمن فعاليات اسبوع الأسرة، معرضا خاصا بالمناسبة في قاعة “مجمع سيد الشهداء”.

افتتح المعرض مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في البقاع الشيخ تامر حمزة في حضور فعاليات وأهالي المدينة.

وأكد الشيخ حمزة “ضرورة الحفاظ على اجواء الأسرة من أجل الحفاظ على المجتمع، كما أوصانا الله تعالى في كتابه العزيز”.

ونظم المركز لقاء حواريا بعنوان “قرة أعين” استضاف فيه محمد حسين ياغي والد الشهيدين علي ومهدي ياغي الذي تحدث عن مزايا الشهيدين وعن علاقته الأخوية قبل الأبوية بهما.

ونظم مركز “أمان للإرشاد الأسري” في البقاع، بالتعاون مع “السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال” لقاء أسريا في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، في حضور فاعليات المدينة.

استهل اللقاء بكلمة مدير مركز أمان الشيخ مصطفى يزبك الذي تحدث عن أهداف المركز على صعيد حل الخلافات الأسرية ومعالجة حالات تربوية وإرشادية وسلوكية ونفسية وتفعيل التدريبات والورش الأسرية.

وحاضر مسؤول القطاع الأوسط في حزب الله الشيخ بلال عواضة فدعا إلى “الحفاظ على تماسك الأسرة وخصوصا في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها بلدنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام