الشيخ شمص هنأ بالأضحى: كما قاومنا الاحتلال سنقاوم الاهمال

أعرب مسؤول حزب الله في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص لأهالي جبيل وكسروان عن “أصدق مشاعر المحبة بقدوم عيد الاضحى المبارك سائلين الله أن يحفظ لبنان واهله من الفاسدين والمحتكرين”.

وختم: “كما قاومنا الاحتلال سنقاوم الاهمال ونسعى إلى بناء وطن يليق باللبنانيين. ونتوجه إلى المحسنين بالشكر على ما يقدمونه لمساعدة اهلهم في هذه الظروف الصعبة والقاسية وفي نفس الوقت على اللبنانيين ان يعتمدوا على انفسهم في بناء بلدهم من زراعة وصناعة، فلدينا الكثير من الكفاءات ونجحنا في عالم الاغتراب فلماذا لا ننجح في بلدنا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام