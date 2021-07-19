الشيخ شمص هنأ بالأضحى: كما قاومنا الاحتلال سنقاوم الاهمال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2021 - 23:56

الشيخ شمص هنأ بالأضحى: كما قاومنا الاحتلال سنقاوم الاهمال

منذ 1 ساعة 19 July، 2021
حسين شمص
لبنان

أعرب مسؤول حزب الله في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص لأهالي جبيل وكسروان عن “أصدق مشاعر المحبة بقدوم عيد الاضحى المبارك سائلين الله أن يحفظ لبنان واهله من الفاسدين والمحتكرين”.

وختم: “كما قاومنا الاحتلال سنقاوم الاهمال ونسعى إلى بناء وطن يليق باللبنانيين. ونتوجه إلى المحسنين بالشكر على ما يقدمونه لمساعدة اهلهم في هذه الظروف الصعبة والقاسية وفي نفس الوقت على اللبنانيين ان يعتمدوا على انفسهم في بناء بلدهم من زراعة وصناعة، فلدينا الكثير من الكفاءات ونجحنا في عالم الاغتراب فلماذا لا ننجح في بلدنا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات