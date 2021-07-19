لو موند الفرنسية: السعودية طلبت التجسس على كبار المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية

كشفت صحيفة لو موند الفرنسية أن السعودية والامارات اشترتا برنامج للتجسس طورته شركة إسرائيلية تسمى NSO للتكنولوجيا. وأضاف التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول من خلال البرنامج التجسس على سياسيين وصحفيين ورجال اعمال لبنانيين كبار.

وقال التقرير ان الرياض وابو ظبي عملتا من أجل التجسس على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وشخصيات سياسية لبنانية بينهم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الخارجية السابق جبران باسيل، إضافة لوزراء ونواب آخرين.

المصدر: صحيفة لو موند الفرنسية